Goleiro se atrapalha e faz gol em si mesmo na Etiópia; assista

O goleiro do Welwalo Adigrat, da Etiópia, teve um dia para esquecer no último fim de semana, na derrota de 1 a 0 de seu time para o Fasil Ketema. Isso porque ele fez um gol contra para lá de absurdo: o arqueiro defendeu um chute do adversário e, então, se levantou e jogou a bola com as mãos contra as próprias redes.

O vídeo curioso ganhou destaque na imprensa mundial e viralizou nas redes sociais. O lance foi tão inusitado que o próprio goleiro pegou a bola das redes para fingir que nada tinha acontecido. Não deu certo, já que os jogadores rivais começaram a comemorar e o árbitro validou o gol.

O Fasil está em 5º colocado na Etiophian Premier League. OWelwalo amarga a 13ª colocação, apenas uma posição acima da zona de rebaixamento.

Confira o lance: