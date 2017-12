Goleiros utilizarão luvas em homenagem a Danilo na última rodada do Brasileiro

Entre as diversas homenagens que acontecerão na última rodada do Campeonato Brasileiro, uma delas será para o goleiro Danilo, que está entre os 19 jogadores da Chapecoense que foram vítimas do acidente aéreo na Colômbia.

A empresa que fornecia luvas para o atleta de Chapecó revelou nesta terça-feira que alguns goleiros da Série A entrarão em campo no próximo domingo com um par de luvas especial, com dizeres "Danilo Padilha eterno". Entre os atletas estão: Agenor e Magrão, do Sport, João Ricardo e Fernando Leal, do América-MG, Aranha e João Carlos, da Ponte Preta, Weverton e Santos, do Atlético-PR, Edson Kolln e Tiago Cardoso, do Santa Cruz, Rafael e Elisson, do Cruzeiro, Giovanni, do Atlético-MG, Vladimir, do Santos, Wilson, do Coritiba, Danilo Fernandes e Marcelo Lomba, do Inter, Sidão, do Botafogo, Fernando Prass, Jailson e Vágner, do Palmeiras, Fernando Miguel, do Vitória, e Paulo Victor, do Flamengo.