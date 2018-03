Golpe das figurinhas: campanha falsa no Whatsapp promete álbum da Copa

Aproveitando a Copa do Mundo da Rússia, uma campanha falsa está circulando no WhatsApp. O novo golpe pelo aplicativo de mensagens instantâneas promete o álbum do Mundial com 100 figurinhas grátis.

Tudo não passa de uma propaganda enganosa. Segundo a Kaspersky, empresa russa de softwares de segurança para a internet, o golpe chega por meio de uma mensagem com o link de uma pesquisa que promete dar ao usuário o álbum de figurinhas. Com as respostas, os dados pessoais podem ser utilizados por criminosos.

Após o formulário, a vítima precisa compartilhar a pesquisa com os seus contatos para ganhar o suposto brinde, mas ação apenas tem a função de espalhar o golpe. Além do WhatsApp, a campanha também acontece via notificação em navegador, veja nas imagens: