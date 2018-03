Gosta de futebol e música? Conheça os criadores do FutParódias

Futebol combina com música, não é mesmo? E com paródias e bom humor? Melhor ainda, né? O Fera entrevista os criadores do FutParódias, o principal canal de paródias de futebol do Brasil.

Leon Whosoever, de 28 anos, e Dézão (André Drummond), de 26, são os responsáveis pelo canal que já tem mais de três milhões de inscritos. Criado em janeiro de 2017, o canal ganhou fama rapidamente com músicas que tratam dos principais acontecimentos do futebol brasileiro e mundial.

Leon e Dézão se conheceram porque os dois tinham canais no Youtube, cada um com um objetivo diferente. Leon fazia humor com paródias temas variados e Dézão tinha um canal sobre futebol. Então, decidiram se unir após assistirem a um vídeo da música Bohemian Rhapsody, do grupo Queen, feita só com nomes de jogadores.

Leon conta que o maior desafio é o momento de lançar um vídeo. "É preciso avaliar o que está em alta, o que é bom para a audiência e o que o pessoal está querendo para entregar no momento certo", conta. "Foi assim que conseguimos chegar rápido onde chegamos".

A dupla sempre está em busca de novos hits que "estourem". "A gente comemora muito quando o Mc Kevinho ou a Anitta lançam algum hit", brinca Dézão.

Em 2018, o FutParódias aposta em uma nova forma de agradar o público: com shows e apresentações ao redor do País. Após sucesso de apresentações no Rio de Janeiro, a dupla de youtubers desembarca faz no domingo, 11, o primeiro show deles em São Paulo. Veja abaixo uma seleção de cinco paródias do canal.

​Serviço

FutParódias in Sampa

Data: Domingo, 11 de março

Horário: 13h – abertura dos portões de entrada / 16h – início do show

Local: Centro de Eventos Anhembi – Pavilhão Oeste

Endereço: Av. Olavo Fontoura, 1209 - Parque Anhembi, São Paulo – SP