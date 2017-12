Governador Geraldo Alckmin diz que quer ser presidente... do Santos

No encontro dos prefeitos de São Paulo, que rolou nesta segunda-feira, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) ganhou mais forças para lançar sua candidatura à presidência da República. Só que ele deu uma desconversada.

Alckmin disse tomar como exemplo outro político presente no evento: o presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, que já comandou o Progresso, pequeno time de Montevidéu.

O governador de São Paulo afirmou que se inspira em Vázquez para realizar o sonho de virar presidente... do Santos Futebol Clube. Não é a primeira vez que ele diz isso: Alckmin já falou a mesma coisa em uma entrevista no Programa do Ratinho.

E aí, você acha que daria certo?