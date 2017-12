Grade cede e 13 torcedores ficam feridos em estádio na Colômbia; assista

Pelo menos 13 torcedores colombianos ficaram feridos por causa da queda de uma mureta de proteção no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia, que foi reformado há pouco tempo.

O primeiro anel da arquibancada atrás de um dos gols cedeu enquanto os torcedores do Atlético Júnior comemoravam o segundo gol do time, em jogo que terminou em 2 a 0 sobre o Atlético Nacional, válido pelo Campeonato Colombiano. Um dos jogadores estava nbem próximo do local, mas não foi atingido.

Entre os feridos, 12 pessoas tiveram contusões e uma mulher foi encaminhada para uma clínica para fazer raio-X. Mais de 40 mil torcedores estiveram na partida.

Veja o momento do incidente: