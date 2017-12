Grafite concorre ao gol de latino mais bonito da história do Alemão

O atacante Grafite é o representante brasileiro na disputa pelo gol mais bonito da história do Campeonato Alemão feito por um jogador latino, promovido pelo site em espanhol da própria Bundesliga.

A pintura foi feita na temporada 2008/09, na goleada por 5 a 1 do Wolfsburg sobre o Bayern de Munique, quando ambas as equipes travavam disputa acirrada pela liderança. No lance, Grafite recebe do bósnio Edwin Dzeko na meia-esquerda, passa entre dois defensores bávaros já dentro da grande área, dribla o goleiro e, de costas para o gol, finaliza com um leve toque de calcanhar, no contra-pé dos adversários.

Em votação realizada no ano de 2013, quando o Campeonato Alemão completou 50 anos, o gol do brasileiro foi considerado o mais bonito da história do torneio.

Além do atual jogador do Santa Cruz, também estão na disputa Raúl González, ex-Schalke 04; Chicharito Hernández, do Bayer Leverkusen; Claudio Pizarro, do Werder Bremen; e Arturo Vidal, do Bayern de Munique. Os gols são liberados diariamente pela Bundesliga e a decisão será baseada no número de retweets de cada um.