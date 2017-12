Grande área 'pequena' atrasa em 40 minutos final do Leste da MLS

A primeira partida da decisão da Conferência Leste da Major League Soccer (MLS), liga norte-americana de futebol, entre Montreal Impact e Toronto FC, foi atrasada em cerca de 40 minutos devido a um problema incomum. Minutos antes do início da partida, o árbitro percebeu que uma das grandes áreas do Estádio Olímpico de Montreal estava com cerca de 1,8 m menor do que a regra delimita. Com isso, técnicos tiveram de entrar em campo e repintar a área, o que adiou o pontapé inicial do jogo.

O Impact geralmente manda seus jogos no Stade Saputo, com capacidade para 20.801 torcedores. Para a decisão decidiu ir a um estádio maior, no qual vendeu 61.004 entradas. Joey Saputo, presidente do Montreal, se disse "envergonhado" e assumiu o erro. Ele, porém, comentou que a equipe de arbitragem poderia ter visto o erro antes.

Depois que a bola rolou, os donos da casa fizeram 3 a 2 sobre o Toronto. A segunda partida será disputada na próxima quarta-feira, 30 de novembro.