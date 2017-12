Green Day antecipa show em Lima para não atrapalhar repescagem da Copa

A banda americana Green Day antecipou a data de um show que faria em Lima para que a apresentação não coincida com a partida entre as seleções de Peru e Nova Zelândia, válida pela repescagem para a Copa do Mundo de 2018.

O show será realizado no dia 14 de novembro, não mais no dia 15, data anunciada na semana passada pela Federação Peruana de Futebol (FPF) para a disputa do jogo de volta da repescagem.

LIMA! We're moving the date of our show at San Marcos Stadium to November 14th to further support the Peru national football team ⚽️ https://t.co/vye5DQPICh — Green Day (@GreenDay) 19 de outubro de 2017

A coincidência das datas foi alertada pela imprensa e a polêmica chegou ao Congresso peruano, onde o legislador Jorge del Castillo, do Partido Aprista Peruano (PAP), acusou o Instituto Peruano do Esporte (IPD) de colocar em risco as chances de classificação da seleção por interesses econômicos. "Quem mandou (alugar o Estádio Nacional) se todos sabem que há um cronograma e que era perfeitamente possível que o Peru tivesse que ir à repescagem e jogar esses dias?", declarou Del Castillo.

Além de alterar a data, a produção da banda já teve que mudar o local do show, que passará para o estádio da Universidade Nacional Maior de São Marcos, de modo a deixar livre para a seleção peruana o Estádio Nacional de Lima, sede habitual das partidas da equipe.

"Green Day dá a mão mais uma vez para apoiar a seleção peruana e fazer o show que o Peru merece. Esta mudança de data representou um esforço nunca antes visto por parte da equipe do Green Day", afirmou a produtora Move Concerts, organizadora do concerto.

A partida de ida da repescagem entre Peru e Nova Zelândia será disputada no dia 11 de novembro, em Wellington, e a vaga na Copa do Mundo será decidida quatro dias depois, em Lima.

Classificada para a repescagem após o empate por 1 a 1 com a Colômbia na última rodada, a seleção peruana busca se classificar à primeira Copa do Mundo desde 1982. / COM INFORMAÇÕES DA EFE