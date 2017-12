Grêmio leva chef da CBF ao Mundial para evitar 'choque cultural' nas refeições

Campeão da Libertadores, o Grêmio 'convocou' o chef da seleção brasileira, Jaime Maciel, que trabalha na CBF, para que os jogadores não sofressem choques na alimentação nos Emirados Árabes Unidos, onde a equipe estreia nesta terça-feira, às 15h, contra Pachuca ou Wydad Casablanca. O adversário gremista será conhecido neste sábado.

Jaime Maciel serve a seleção brasileira desde 1995 e, segundo informações do portal UOL Esporte, chegou aos Emirados Árabes ao lado de Katiuce Borges, nutricionista do Grêmio, antes dos jogadores e da comissão técnica, trazendo alimentos do Brasil nas malas. Eles ficarão responsáveis pela cozinha em Al Ain e Abu Dhabi, as duas cidades que serão as sedes do torneio.

"Não se pode mudar drasticamente a alimentação dos atletas, sob pena de grandes efeitos", disse ao UOL o vice-presidente de futebol do Grêmio, Odorico Roman.

O Grêmio chegou a Dubai na quinta-feira e está instalado em Al Ain, onde vem treinando para a estreia.