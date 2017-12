Grêmio lança camisa rosa em alusão ao Outubro Rosa, contra o câncer de mama

Outubro é o mês de conscientização sobre o câncer de mama, período conhecido como "Outubro Rosa". E pelo segundo ano consecutivo, o Grêmio lançou camisas na tonalidade, em alusão ao tema.

O lançamento aconteceu no Hotel Laghetto, em Porto Alegre, com mulheres que posaram de modelos com a camisa. Todas elas já tiveram a doença e conseguiram se curar.

Em parceria com o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (Imama), o time está vendendo as camisas por R$ 199. É possível comprar o item on-line, na Grêmio Mania.

A princípio, somente as camisetas femininas estavam à venda. Mas a receptividade do público fez a empresa cogitar a hipótese de lançar a camisa rosa masculina, em parceria com a Umbro.

O estatuto do Grêmio permite somente o uso da camisa azul, preta e branca. Mas se a peça masculina rosa for confeccionada, ela pode integrar uniforme da equipe.

Inter

Outro time que também lançou a camisa na cor rosa foi o Inter, em parceria com a Nike. O público recebeu bem o produto. Logo no primeiro dia, os consumidores esgotaram o estoque de 4.500 camisas, que estavam a R$ 159,90 a unidade.