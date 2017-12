Grêmio perde mando por 'invasão' de Carol Portaluppi: clube já sofreu com Miss

O Grêmio sofreu um durou golpe no STJD, ao ser anunciada sua punição com a perda de mando de campo para a decisão da Copa do Brasil, diante do Atlético-MG. A sanção se deu em função da 'invasão' de Carol Portaluppi, filha do técnico Renato Gaúcho, ao gramado, no confronto que valeu a classificação, contra o Cruzeiro. Esta, entretanto, não foi a primeira vez que uma personalidade entrou no campo em duelo do time gaúcho.

Dois meses atrás, em setembro, Danny Morais, Miss Bumbum de Santa Catarina, invadiu as quatro linhas logo depois do empate contra o Palmeiras na Arena, por 0 a 0. Pouco tempo depois, contudo, o clube foi julgado e absolvido.

Inconformado com a punição, o time gaúcho já prometeu que recorrerá da decisão, para assim, conseguir enfrentar o Atlético-MG na segunda final dentro de casa, no dia 30 de novembro (quarta-feira), às 21h45. No mesmo horário, mas uma semana antes, acontece o duelo de ida, em Belo Horizonte.