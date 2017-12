Grêmio promove Fan Fest na Arena para a final do Mundial

A final do Mundial está chegando e o Grêmio já preparou a festa para a sua torcida. No sábado, quando a equipe encara o Real Madrid, pela na decisão da competição, a partida será exibida em um telão dentro da Arena do clube.

Para os tricolores que quiserem acompanhar o jogo, os ingressos começaram a ser comercializados nesta quarta-feira, no site www.arenapoa.com.br. Caso ainda sobre entradas, elas serão vendidas no dia da Fan Fest, nas bilheterias leste e oeste.

O evento já foi realizado pelo Grêmio na Libertadores e promete casa lotada nesta nova edição. Confira os valores:

Ingresso Pista Mundial - dentro do gramado

Público geral - R$ 50

Sócio - R$ 40

Ingresso Pista Tricolor - dentro do gramado

Público geral - R$ 40

Sócio - R$ 30

Ingresso Pista Alento - dentro do gramado

Público geral - R$ 30

Sócio - R$ 20

Ingresso Cadeiras Gramado

Público geral - R$ 35

Sócio - R$ 25

Ingresso Cadeiras Gold

Público geral - R$ 35

Sócio - R$ 25

Ingresso Cadeiras Superior

Público geral - R$ 30

Sócio - R$ 20