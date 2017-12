Grêmio rompe com torcida e vai contratar músicos para substituir organizada

Após romper com a torcida 'Geral do Grêmio', o clube decidiu contratar músicos para embalar as partidas na Arena. A medida aconteceu depois de novos conflitos na final da Copa do Brasil, ano passado.

A banda terá um lugar acima da arquibancada norte e receberá um cachê simbólico e ingressos para sete pessoas. De acordo com a matéria do portal Uol, o valor pago deve chegar na faixa de R$ 50 por jogo, além das entradas.

A próxima partida do Grêmio em casa acontecerá no domingo, contra o Veranópolis, pelo Campeonato Gaúcho, e já deve contar com a nova banda.