Gremista cumpre promessa e caminha 115 km até Arena após tri da Libertadores

Fanático pelo Grêmio, que estreia nesta terça-feira no Mundial de Clubes da Fifa diante do Pachuca, às 15h, em Al Ain, nos Emirados Árabes, o morador de Canela, na Serra Gaúcha, Aaron Krick, de 26 anos, virou notícia após cumprir a promessa que fez antes da final da Libertadores. Pelo tricampeonato, conquistado diante do Lanús, ele caminhou 115 km em pouco mais de 24 horas, de sua casa até a Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

A história do torcedor apaixonado foi narrada pelo portal Torcedores, e na reportagem Aaron prometeu outra caminhada longa em caso de o Grêmio sagrar-se campeão mundial. Ele promete andar de sua casa até a residência de Romildo Bolzan Jr, presidente do clube, que mora em Osório - uma distância aproximada de 100 km.

"Escolhemos um horário para fugir do sol e do calor. No final começou a doer tudo e eu abri um músculo da perna, mas valeu muito a pena. Foi a coisa mais difícil que eu já fiz na vida", afirmou o torcedor, que faz várias viagens ao ano para acompanhar a equipe, ao portal.

Ele fez questão de registrar em seu Facebook a façanha, na véspera e após a conclusão da penitência.