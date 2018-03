Gremista realiza sonho de ganhar primeira festa de aniversário

Um torcedor do Grêmio no interior do Rio Grande do Sul teve uma atitude exemplar esta semana: organizou e deu de presente uma festa de aniversário para um menino que sofre de uma paralisia em sua cidade. A história ocorreu no pequeno município de Camaquã, a 129 quilômetros de Porto Alegre.

O adolescente sofre de paralisia e nunca tinha ganhado uma festa de aniversário antes. No Twitter, a mensagem foi compartilhada pelo usuário #ThiagoBayer, o organizador da festa, e foi compartilhada centenas de vezes por torcedores gremistas e até de outros clubes, elogiando a atitude.

A próxima meta é levar o garoto para conhecer a Arena do Grêmio, em Porto Alegre.