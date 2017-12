Greve no futebol? Craques do Santos faltam a treino por causa de manifestações

As muitas manifestações em dia de greve geral por causa das mudanças na previdência afetaram a população do Brasil todo. Em Santos, por causa de tumultos nas ruas, o volante Renato e o atacante Ricardo Oliveira não conseguiram chegar ao CT Rei Pelé e ficaram fora do treinamento nesta sexta-feira.

Enquanto Renato estava fora da cidade para aproveitar a folga da quinta-feira, já que o time entrou em campo na quarta, Ricardo Oliveira enfrenta o trânsito diariamente, já que mora em Alphaville, na Grande São Paulo. Os dois não conseguiram chegar à cidade litorânea e justificaram que o problema foi causado pelas manifestações, que afetaram o transporte em várias regiões do Brasil.

De acordo com o clube, por causa da ausência no treino com bola, a dupla vai compensar a ausência com trabalho na academia. O Santos só volta a campo na próxima quinta-feira, quando encara o Santa Fé, pelo Grupo 2 da Libertadores.