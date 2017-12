Griezmann é acusado de racismo por 'blackface' em fantasia de jogador da NBA

O atacante francês Antoine Griezmann se envolveu em uma polêmica neste domingo onde, sem querer, ofendeu uma série de fãs. De folga após a vitória do Atlético de Madrid sobre o Alavés por 1 a 0 no sábado, 16, ele postou uma foto sua nas redes sociais vestido como um jogador de basquete da NBA dos anos 1980, antes de ir para uma festa à fantasia.

O problema é que o jogador da seleção da França levou bastante a sério a sua vestimenta: ele utilizou uma peruca de cabelo afro, e ainda pintou a pele do rosto, braços e pernas de marrom, ficando "irreconhecível". No entanto, ele irritou os seus seguidores, como mostra o britânico The Telegraph.

A prática de pintar a cor da pele com uma maquiagem escura é chamada blackface, e é um ato considerado racista. Historicamente, foi utilizado pelo cinema norte-americano no início do século 20 por atores brancos que representavam pessoas negras nas telas, em uma época em que negros não tinham chances de atuar por questões raciais.

+ E se fosse no Brasil? Zagueiro faz 'defesa' dentro da área e juiz manda seguir

+ Mourinho alfineta Guardiola: 'Não fazemos um circo quando vencemos"

+ Kaká recebe apoio da namorada Carol Dias após anunciar aposentadoria

No caso de Griezmann, fã declarado do basquete norte-americano, os seguidores de sua conta no Twitter, onde ele postou a imagem, o acusaram de racismo pela sua vestimenta. Um deles chegou a alertar. "Cara, apague isso rapidamente. Carreiras foram destruídas por causa disso nos Estados Unidos".

Diante da repercussão, o atleta tentou se defender, afirmando em uma nova postagem que sua fantasia era um tributo ao Harlem Globetrotters, equipe histórica de basquete "freestyle". "Acalmem-se, caras. Eu sou fã do Harlem Globetrotters e dos bons tempos. É uma homenagem."

Poucas horas depois, no entanto, ele apagou a foto e o comentário anterior, e limitou-se a uma retratação na rede social. "Eu reconheço que foi um ato incômodo da minha parte, e se eu ofendi alguém, peço desculpas."

Je reconnais que c’est maladroit de ma part. Si j’ai blessé certaines personnes je m’en excuse. — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) 17 de dezembro de 2017

Griezmann, no entanto, pode ter que se retratar com vários dos companheiros de seleção francesa. A prática da 'blackface', que chegou a ser utilizada por humoristas nos anos mais recentes, já não é mais tolerada ao redor do mundo tanto pelo caráter histórico envolvido, de privação dos negros no cinema, como pela sua retratação em si, que era exagerada esteticamente.