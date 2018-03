Griezmann confessa: 'Não gostaria de encontrar Neymar na Copa'

O atacante francês Antoine Griezmann disse que torce pela recuperação de Neymar, mas espera não enfrentar o Brasil nas primeiras fases da Copa do Mundo. "Eu não gostaria (de encontrar Neymar na Copa) porque seria difícil. A seleção brasileira tem uma equipe muito boa, com ótimos jogadores", afirmou.

"Espero que Neymar se recupere de sua lesão, mas se tivermos que nos encontrar durante a Copa do Mundo, que seja nas quartas ou na semifinal". Em qualquer caso, Griezmann acredita que será um bom jogo porque há jogadores de grande qualidade nas duas equipe, França e Brasil.

O atacante disse também que não pretende ser o líder da seleção francesa. "Não me interessa ser. Quero estar livre em campo e curtir a experiência, como foi na Copa do Mundo de 2014 e Eurocopa de 2016", afirmou o jogador do Atlético de Madrid e uma das referências da atual seleção francesa.

Nesta sexta-feira, a França enfrenta a Colômbia no Stade de France. Depois, na terça, encara a Rússia em São Petersburgo. Em seu grupo na Copa, a França enfrenta Austrália, Peru e Dinamarca.