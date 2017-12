O suspense chegou ao fim: o francês Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, é o finalista do prêmio de Melhor Jogador do Mundo, ao lado de Lionel Messi, do Barcelona, e Cristino Ronaldo, do Real Madrid. Nesta sexta-feira, a Fifa divulgou os três indicados para os troféus que serão entregues na cerimônia em Zurique, no dia 9 de janeiro.

Entre as mulheres, Marta voltou ao páreo e vai em busca do hexacampeonato. A brasileira, que atua no FC Rosengard, da Suécia, concorrerá com a alemã Melanie Behringer, do Bayern de Munique, e a americana Carli Lloyd, do Houston Dash.

Entre os técnicos, Zinedine Zidane buscará seu primeiro prêmio como treinador, já que ele, ao lado de Ronaldo, é o maior vencedor do troféu entre os jogadores, com três conquistas. Junto dele concorrem Claudio Ranieri, que levou o Leicester ao improvável título inglês em 2015/16, e Fernando Santos, campeão da Eurocopa com a seleção portuguesa.

Já o troféu para os treinadores de futebol feminino ficará entre a americana Jill Ellis, a alemã Silvia Neid e a sueca Pia Sundhage, que comandam as seleções de seus países de origem.

Momentos antes, a Fifa já havia divulgado os finalistas do Prêmio Puskas, com o brasileiro Marlone entre o top-3.