Griezmann é escolhido para dublar Superman no filme de LEGO do Batman

Um dos principais jogadores do Atlético de Madrid e da seleção francesa, Antoine Griezmann será também muito importante na cidade de Metrópolis. Isso porque o atacante anunciou nesta quinta-feira que dará voz ao Superman na versão francesa de "The LEGO Batman Movie".

"Olá, meus amigos, sou Antoine Griezmann. Eu emprestei minha voz ao Superman no filme 'LEGO Batman'. Você vai poder me encontrar no dia 8 de fevereiro nos cinemas. Espero que vocês se divirtam! Tchau", disse o atacante em sua conta oficial no Facebook.

"LEGO Batman: O Filme" deverá ser lançado no Brasil e na França em 9 de fevereiro, enquanto que nos Estados Unidos chegará um dia depois. Na versão original em inglês, Clark Kent/ Superman será dublado por Channing Tatum. O personagem principal terá a voz de Will Arnett; enquanto Michael Cera será Robin, Zach Galifianakis, o Coringa; Ralph Fiennes trabalhará como o mordomo Alfred Pennyworth; e a cantora Mariah Carey será a prefeita de Gotham.