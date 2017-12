Griezmann: 'Jogadores de futebol não se assumem gays por medo'

Antoine Griezmann é, ao lado de Neymar e Paulo Dybala, um dos cotados para suceder Lionel Messi e Cristiano Ronaldo como os principais jogadores do futebol mundial nos próximos anos. À exceção apenas talvez dos argentinos, ele compartilha com todos os outros concorrentes o gosto pelos holofotes e do estilo, seja nas roupas, nos acessórios e, principalmente, no cabelo.

Em entrevista ao jornal espanhol El País, publicada nesta terça-feira, ele confirmou que seu ídolo é David Beckham. "Cada vez que vai a um lugar, sempre há flashes sobre ele e isso indica que chama muita atenção. Por seu cabelo, pelo traje, a classe que tem... Isso é o que mais gosto."

O francês também afirmou que segue "nas redes sociais cantores, artistas para observar o que vestem, que penteado usam". "(Recentemente, copiei) J. Balvin, um cantor (colombiano) de reggaeton. Vi uma foto dele com uma jaqueta da Gucci, gostei tanto e comprei uma igual."

Para ele, um homem elegante é "alguém que veste qualquer coisa e fica bem. Por exemplo, Beckham pode sair de pijama e estará elegante".

New #EvoApparel @puma Uma publicação compartilhada por Antoine Griezmann (@antogriezmann) em Mai 30, 2017 às 10:53 PDT

Com os títulos do Real Madrid no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões, Keylor Navas, Casemiro e Cristiano Ronaldo rasparam os cabelos. Griezmann, por sua vez, diz que não ficaria careca nem em troca de um gol na final da maior competição continental do mundo: "Impossível. Prefiro que não. Mesmo que seja final de Champions. Que outro faça (o gol). Mas calvo, não", disse, entre risadas.

HOMOSSEXUALIDADE NO FUTEBOL

Perguntado por que jogadores de futebol não se assumem gays, Griezmann falou que isso não ocorre por medo e que, se fosse o caso dele, não esconderia sua preferência sexual. "Creio que no futebol não é habitual porque nos fazemos de duros e fortes. E temos medo do que podem dizer. Não tenho nada contra: respeito a todos".

"Há muita gente má no futebol. E podem ter medo de ir aos estádio e serem insultados. Acho que, se fosse comigo, eu falaria. Claro, é mais fácil quando não tem que passar por isso", completou.

O atacante do Atlético ainda respondeu a uma outra curiosidade: por que os jogadores batem tanto na bunda uns dos outros? "Não sei. As vezes também fazemos carinho no cabelo do companheiro. Isso não fazemos na rua, é verdade. Creio que batemos na bunda porque está mais perto da mão (risadas). Não creio que seja carinho. Não vou ter mais apreço por alguém se tocar na bunda dele. É mais como uma brincadeira."