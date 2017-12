GTA da vida real: bêbado, jogador bate carro, foge e toma tiro da polícia

Até parece história de videogame, mas realmente aconteceu. Na madrugada desta quinta-feira, o volante chileno Esteban Pavez, do Colo-Colo, foi detido após se envolver em acidente de carro e fugir, forçando os policiais a atirarem contra o seu carro. Após isso, foi constatado que o atleta estava embriagado.

De acordo com fontes ligadas aos Carabineros, como é conhecida a força de segurança local, por volta de 4h (5h de Brasília), o atleta dirigia pelo bairro de Ñuñoa, em Santiago, quando acertou sua BMW contra um táxi e, em seguida, deixou o local. Pavez foi perseguido por uma viatura policial, fugiu por vários quilômetros, cruzando diversas ruas e avenidas, até que um dos agentes que estava na viatura disparou contra os pneus do veículo, nas imediações do Estádio Nacional.

Em comunicado, os Carabineros informaram que o procedimento, com tiros contra o carro, é normal, já que o motorista se recusou a parar. Além disso, divulgaram que, o exame de alcoolemia realizado em Pavez identificou 1,1 grama de álcool por litro de sangue, valor acima dos 0,8 grama que é permitido no país.

Após realizar exame de corpo de delito, o volante foi colocado em liberdade, mas responderá processo ao ser acusado pelo Ministério Público do Chile.