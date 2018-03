Guarani 'aposenta' camisa 12 em homenagem ao goleiro Wallace, morto em acidente

O Guarani recebeu uma autorização especial para "aposentar" a camisa 12 até o fim do Campeonato Paulista da Série A2. A decisão é uma homenagem ao goleiro Wallace, morto neste sábado.

Wallace faleceu em um acidente de veículos na Rodovia dos Bandeirantes, próximo à cidade de Limeira. O veículo do jogador capotou perto das 14h. Meia hora depois, um helicóptero da Polícia Militar chegou ao local, mas o goleiro já estava morto. O irmão dele, que também estava no veículo, foi socorrido com vida. Ambos estavam indo visitar parentes em Ribeirão Preto.

"O Conselho de Administração do Guarani Futebol Clube decretou luto oficial de sete dias. A delegação do alviverde, com atletas e dirigentes, estará presente no sepultamento de Wallace na tarde deste domingo. Em homenagem póstuma o Guarani recebeu autorização especial da Federação Paulista de Futebol e não mais utilizará a camisa número 12 até o final do Campeonato Paulista", declarou o clube em nota oficial.

O sepultamento do goleiro acontecerá, às 16h, no Cemitério Bom Pastor, em Ribeirão Preto.