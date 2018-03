Guarani confirma homenagens ao goleiro Wallace, morto em acidente

O Guarani confirmou diversas homenagens ao goleiro Wallace, morto neste sábado. As principais ações vão acontecer durante a partida de sexta-feira, contra o Batatais, em Campinas, pela quinta rodada da Série A2.

+ Guarani 'aposenta' camisa 12 em homenagem ao goleiro Wallace, morto em acidente

+ Após críticas, torcida rubro-negra abraça retorno de Julio Cesar ao Flamengo

+ Em busca do sonho de virar jogador, Bolt treina com time sul-africano

Nas redes sociais, o clube já havia divulgado que iria parar o jogo no minuto 12, número que Wallace usava em sua camisa. Além disso, outras ideias foram confirmadas.

Entre as homenagens estão: Um minuto de silêncio, o uso da camisa 12 por todos os jogadores do Guarani (dependendo da autorização da Federação Paulista), a camisa do goleiro será colocada no banco, em todos os jogos do clube na competição, e também, um pôster será confeccionado para ser colado no armário que o jogador usava no vestiário.

O Guarani ainda estuda a possibilidade de jogar de branco, pedido que deve ser formalizado com a federação e o clube rival.

Acidente

Wallace faleceu em um acidente de veículos na Rodovia dos Bandeirantes, próximo à cidade de Limeira. O veículo do jogador capotou perto das 14h. Meia hora depois, um helicóptero da Polícia Militar chegou ao local, mas o goleiro já estava morto. O irmão dele, que também estava no veículo, foi socorrido com vida. Ambos estavam indo visitar parentes em Ribeirão Preto.