Guardiola detém o recorde de vitórias seguidas de 3 das 5 maiores ligas da Europa

Com a vitória por 4 a 0 sobre o Swansea, nesta quarta-feira, 13, o Manchester City de Pep Guardiola chegou ao 15º triunfo seguido, se tornando o primeiro clube na história do futebol inglês a conseguir o feito.

"Significa muito. Uma vez que o recorde será quebrado - porque eles são feitos para serem superados - mas ser o primeiro a fazer 15 vitórias em sequência quando o nível é tão competitivo significa que somos fortes mentalmente. Normalmente, você pode ver um decréscimo na concentração, mas para fazer isso 15 vezes consecutivamente significa que estamos sempre lá. Eu muito, muito feliz", falou o treinador na entrevista coletiva após a partida.

+ Ronaldinho será candidato a senador pelo partido de Bolsonaro, diz jornal

+ Jogadores do Independiente festejam título em janela quebrada de ônibus

+ Siga o Fera no Twitter!

Se este recorde em si já é impressionante, há outro dado ainda mais surpreendente. Este é o terceiro recorde nacional conseguido por Pep Guardiola, uma vez que o treinador espanhol também é o responsável pelas maiores sequências de vitórias dos campeonatos Espanhol e Alemão.

À frente do Barcelona, Pep acumulou 16 vitórias seguidas na temporada 2010/11. Três temporadas depois, fez o mesmo com o Bayern de Munique, com 19 vitória consecutivas em 2013/14.

A sequência no City começou na 3ª rodada da Premier League, na vitória por 2 a 1 sobre o Bournemouth, em 26 de agosto, no estádio Dean Court. No período, o Manchester marcou 49 gols e sofreu apenas 10.

Na Alemanha, as vitórias foram de 19 de setembro de 2013, na goleada por 4 a 1 sobre o Mainz, na Allianz Arena, pela 9ª rodada, até 25 de março de 2015, quando bateu o Hertha Berlim por 3 a 1, no Olímpico de Berlim, na 27ª rodada. Ao todo, foram 64 gols anotados e 10 sofridos.

Em seu país natal, o recorde foi estabelecido da vitória por 2 a 0 sobre o Valencia, em 16 de outubro de 2010, no Camp Nou, pela 7ª rodada, até o triunfo por 3 a 0 sobre o Atlético de Madrid, na 22ª rodada, em 5 de fevereiro de 2011, também em casa. Neste recorde, foram 60 gols marcados e seis concedidos.

"Se as pessoas estão felizes em nos ver jogando, esse é o melhor presente", disse Guardiola, nesta quarta.