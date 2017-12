Pep Guardiola diz estar próximo de encerrar carreira como treinador

Pep Guardiola ainda nem completou dez anos de carreira como treinador e já pensa em se aposentar. O espanhol surpreendeu a todos ao afirmar em entrevista concedida à emissora americana NBC, que sente que está chegando aos anos finais de sua carreira.

“Eu quero imaginar que o passo seguinte será melhor. Se não for, não estarei aqui. A partir do momento que sentir, e estou um pouco nesse processo, que é o final da minha carreira… Não serei técnico com 60 ou 65 anos”, disse.

Guardiola está em sua primeira temporada no comado do Manchester City, time que ocupa apenas a sexta posição do campeonato inglês, dez pontos atrás do líder Chelsea. Apesar da dificuldade em fazer o time engrenar, o treinador garantiu que irá cumpir o contrato. “Estarei por três anos ou mais tempo no Manchester City, mas estou me aproximando do final de minha carreira como treinador. Tenho certeza disso”, acrescentou.