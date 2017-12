Guardiola diz que prioridade inicial de Gabriel Jesus é descansar

Descansar. Essa é a ordem de Pep Guardiola a Gabriel Jesus quando o jogador do Palmeiras chegar no Manchester City em janeiro do ano que vem. Segundo matéria do UOL, por ter tido uma temporada desgastante, principalmente pela conquista do Brasileirão, o técnico catalão afirmou em entrevista que "Os jogadores podem beber Coca Cola, não muito, mas às vezes. Palmeiras ganhou o Brasileirão. Ele precisa de tempo para descansar. Vamos ver como faremos".

Gabriel Jesus está na Inglaterra a procura de uma casa para morar, fazer exames médicos, conhecer as instalações dos Citizens e de quebra, jantou com Pep Guardiola, Txiki Begiristain, Fernando e Fernandinho.