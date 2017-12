Guardiola obriga seus jogadores a estudar inglês: 'É bastante exigente'

Um dos técnicos mais conceituados do mundo, Pep Guardiola tem suas particularidades para alcançar todo o sucesso que tem hoje em dia no Manchester City, atual líder do Campeonato Inglês. Algumas das "manias" do treinador são em relação à alimentação e aos estudos.

"Depois das partidas, é obrigatório comer dentro do clube. A alimentação e o descanso são importantes porque os jogos são muito próximos. Pep é bastante exigente com a comida e também para que a gente estude o inglês, porque as nossas reuniões são nesse idioma. Em dezembro, por exemplo, eu tenho uma prova", revelou o zagueiro Otamendi, em entrevista ao FOX Sports Rádio Argentina.

Segundo o atleta, o treinador não apenas se preocupa com a vida profissional de seus jogadores, como também os questiona como está a relação com a família, para que isso não prejudique o desempenho em campo: "Pep tem tudo sob controle quando a partida está próxima. Tudo é projetado para que o time esteja funcionando perfeitamente. Nada é feito ao acaso. Ele está em cima de tudo, não apenas falando sobre futebol , mas também sempre se certifica se estamos bem com a nossa família e coisas deste tipo".