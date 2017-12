Guardiola proíbe sexo dos jogadores após a meia-noite, diz Nasri

Guardiola, técnico do Manchester City, não dá moleza para os jogadores . Inclusive, todos estão proibidos de fazer sexo após a meia-noite.

Quem confessou isso foi o meia francês Nasri, em entrevista ao programa francês L'Equipe du Soir. O jogador deixou o Manchester City, onde competiu por cinco anos, e hoje está no Sevilha, da Espanha.

"Ele pediu aos jogadores para não fazer sexo depois da meia-noite, mesmo se você tivesse o dia seguinte de folga. Disse que fez isso com Messi, que se livrou das lesões musculares. E também pediu a mesma coisa para Lewandowski", afirmou o jogador.

Nasri também confessou que precisou emagrecer para treinar pelo Manchester City. "Ele me disse que meu peso deveria ser 76kg. Eu não pesava isso desde que jogava no Olympique de Marselha (clube onde foi revelado). Cheguei com quatro quilos acima do peso que deveria ter e, com ele, se você pesa dois a mais, não pode treinar com o grupo. Então, tive que treinar por minha conta", lamentou.