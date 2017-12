Guardiola revela gafe com a mãe de Gabriel Jesus e conta que é vizinho do craque

A relação entre Gabriel Jesus e Ped Guardiola vai além dos gramados. O comandante do Manchester City revelou, durante entrevista coletiva nesta quarta-feira, que mora no mesmo prédio do atacante e vê ele "todos os dias".

Questionado sobre o processo de recuperação do craque, que precisou ser submetido a uma cirurgia no começo do mês passado, depois de sofrer uma fratura no quinto metatarso do pé direito, o técnico faz outra revelação, uma gafe com a mãe de Gabriel Jesus: "Vi ontem sua mãe... Foi legal. Nós vivemos no mesmo prédio, e não reconheci sua mãe. E hoje disse a ele: 'Era sua mãe?'. Ele disse: 'Sim, sim, era minha mãe'. Então na próxima vez saberei quem é", conta, em tom bem-humorado.

Durante a entrevista, Guardiola também explicou que o brasileiro nunca esteve longe do clube. "Foi a Barcelona para ser operado pelo doutor Ramón Cugat, mas depois disso, dois ou três dias, voltou e está conosco todos os dias. No café da manhã, no almoço e no tratamento".

A previsão para o retorno de Gabriel Jesus aos gramados é apenas para a reta final da temporada, já que o jogador deve ficar parado de dois a três meses.