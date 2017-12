Após a vitória por 4 a 0 sobre o Feyenoord, na estreia da Liga dos Campeões 2017, o técnico Pep Guardiola não economizou nos elogios a Kevin De Bruyne. O espanhol classificou o belga como "um dos melhores jogadores que já vi na minha vida".

"Ele pode fazer absolutamente tudo. Ele é um de muita, muita qualidade. Estamos muito orgulhosos e felizes de o termos conosco", declarou Pep.

Apesar dos altos e baixos ao final da última temporada, Guardiola exaltou a maneira como se manteve o mesmo durante a fase ruim. "Ele é estável, muito profissional, ele ama jogar futebol, vive por isso e é focado nisso. Talvez no ano passado ele teve um pouco de altos e baixos, talvez porque nós não ganhamos muitos jogos quando merecíamos. Mas neste ano, desde o começo, na pré-temporada, não apenas nos Estados Unidos, em Manchester também, ele é muito estável", concluiu.

Ao lado de David Silva, Kevin de Bruyne é um dos principais armadores do City. Contanto as três partidas pelo torneio amistoso International Champions Cup, nos Estados Unidos, o belga já atuou oito vezes pelo clube na temporada 2017/18. No total dessas apresentações, o meia não marcou nenhum gol, mas distribuiu seis assistências.

Em quatro jogos no Campeonato Inglês, ele já deu duas assistências e somou ao todo 11 chances de gol criadas, segundo levantamento do portal Squawka. Neste último quesito, fica atrás justamente de Silva, que armou 12 oportunidades.

Na seleção belga ele fez quatro partidas, sendo um amistoso e três das Eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia, em 2018. Nesses compromissos, também não balançou as redes, mas deu três passes para gol, como registrado no Football Lineups. No somatório da temporada, entre clube e seleção, são 12 partidas e nove assistências.

O meia tem noção de sua vocação de garçom e ainda tira uma onda com isso. Depois da goleada de 5 a 0 sobre o Liverpool, quando deu dois passes para gol, no último sábado, 9, pela Premier League, ele publicou uma foto de Gabriel Jesus fazendo sua tradicional comemoração "Alô, mãe?" com a legenda: "Me ligue se precisar de outra assistência, Gabriel Jesus".