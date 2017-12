Guerra posta vídeo de filho brincando no hospital e agradece apoio

O meia palmeirense Alejandro Guerra publicou em sua conta no Instagram um vídeo de seu filho, o pequeno Assael, de 3 anos, vestido com a camisa do Palmeiras e brincando no Hospital Albert Einstein, na capital, onde está internado.

O garoto sofreu um princípio de afogamento na piscina da casa do jogador. Por causa do susto, Guerra, que estava com o Palmeiras em Guayaquill, onde enfrentaria o Barcelona, pela Libertadores, acabou voltando às pressas para o Brasil.

"O príncipe Assael Guerra melhorando, graças a Deus. Agradeço a todos", escreveu o palmeirense.

Ontem, a esposa do meia já havia postado um vídeo, no qual o garoto aparecia brincando com os pais no hospital, após deixar a UTI. Assael deve ter alta nos próximos dias.

Veja o vídeo: