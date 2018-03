Guilherme Arana dá caneta em estreia pelo Sevilla: 'Primeira do ano que fala né?'

Guilherme Arana fez sua estreia pelo Sevilla durante a vitória da equipe por 1 a 0 sobre o Málaga, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Espanhol. Para quem pensa que o ex-corintiano passou despercebido, está enganado.

Arana chamou atenção aos 10 minutos do primeiro tempo, quando deu sua primeira caneta com a camisa do Sevilla. Em seu perfil no Instagram, o lateral compartilhou um vídeo do momento e brincou: "Primeira do ano que fala né?"

Nos comentários a torcida do Corinthians se manifestou: "Volta para o Timão", "cria do Corinthians", "joga muito", foram algumas das reações alvinegras.

Vale lembrar que o jogador foi apresentado como novo reforço do Sevilla em janeiro deste ano.

