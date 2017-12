Guns N' Roses e Slash enviam solidariedade às vítimas de acidente na Colômbia

Não foi apenas o mundo esportivo que se sensibilizou com o acidente do avião que transportava o elenco e comissão técnica da Chapecoense à Colômbia. Ainda na tarde desta terça-feira, o Guns N' Roses publicou um vídeo em referência ao clube brasileiro. Com a trilha sonora "Knocking on heaven's door", o logo da banda se transformava no símbolo da Chape. Guitarrista do Guns, Slash também lembrou a tragédia. "Nossos pensamentos & orações vão para as vítimas & famílias do voo RJ85 e para os torcedores do time da Chapecoense", postou.

Our thoughts & prayers go out to the victims & families of Flt RJ85. & to the fans of Chapecoense football team. — Slash (@Slash) 29 de novembro de 2016

Dave Mustaine, vocalista e guitarrista do Megadeth, também usou as redes sociais para enviar mensagem de solidariedade aos familiares das vítimas. "Minhas condolências ao time brasileiro da Chapecoense e todos que perderam suas vidas no acidente de avião desta segunda à noite na Colômbia."