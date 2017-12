Há 10 anos, Gabiru fazia o Inter campeão mundial sobre o Barça de Ronaldinho

Eu sei, torcedor colorado, 2016 foi o pior ano da história do clube. Mas vamos dar uma pausa no sofrimento. Isso porque hoje completam 10 anos da maior conquista nestes 107 anos de Internacional: o Mundial de Clubes de 2006, sobre o Barcelona de Ronaldinho.

Como esquecer aquela manhã de domingo, quando, aos 36 do segundo tempo, Iarley deu um rolinho em Puyol no meio-campo , esperou a passagem e tocou para Adriano Gabiru? O herói improvável, que tinha entrado no jogo havia apenas seis minutos, dominou tirando Belletti da jogada e bateu com a perna direita na saída de Victor Valdés!