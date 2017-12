Há 10 anos, Messi passava por 5 rivais e reeditava golaço de Maradona

Em 2007, Lionel Messi ainda era visto como futura estrela do Barcelona, um coadjuvante em um time liderado por Ronaldinho Gaúcho, Samuel Eto'o e Deco. E exatamente há 10 anos, em 18 de abril, o então jovem argentino dono da camisa 19 encantou o mundo ao marcar um golaço, muito semelhante a um dos mais emblemáticos e belos gols marcados pelo maior jogador de seu país, Diego Maradona.

Na primeira partida das semifinais da Copa do Rei de 2006/07, o Barcelona recebeu o Getafe, no Camp Nou. O placar já marcava 1 a 0 para os donos da casa quando Lionel Messi recebeu passe de Xavi na lateral direita, um pouco atrás da linha que divide o campo, aos 28 minutos do primeiro tempo.

Pressionado, Messi conseguiu se livrar das marcações de Paredes e Nacho com dois cortes extremamente curtos e rápidos, adiantando a bola logo em seguida. Já na meia direita, o argentino tirou Alexis Ruano com um toque para a esquerda e evitou o carrinho de Belenguer com outra passada, agora para a direita, abrindo caminho para entrar na grande área.

Messi, então, judiou do goleiro Luis Garcia, armando uma finalização com a esquerda e logo conduzindo para o lado direito, ficando livre para marcar. Cortes, que veio da lateral direita para tentar fazer a cobertura, nada pôde fazer, a não ser se jogar no chão inutilmente, incapaz de estragar a pintura.

Em sua arrancada, Messi percorreu cerca de 55 metros em 12 segundos, deixando quatro defensores e um goleiro para trás.

O gol logo suscitou a comparação com o marcado por Diego Maradona, pela seleção argentina na partida contra a Inglaterra, nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, no México. Aos dez minutos da segunda etapa, "El Pibe" recebeu passe mais próximo do círculo central. Mas, assim como Messi, Maradona driblou logo de cara dois adversários, adiantou a bola e passou por outros dois, antes de deixar o goleiro no chão e finalizar com a perna direita.

Quatro minutos antes de marcar o golaço, Diego Maradona havia aberto o placar para a seleção argentina com um gol de mão, que ficou mundialmente conhecido como "La Mano de Díos".