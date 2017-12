Há 14 anos, Robinho pedalava sobre o Corinthians; reveja o lance

No dia 15 de dezembro de 2002, o Santos venceu o Corinthians por 3 a 2, e deixou para trás um jejum de 18 anos sem títulos importantes. Ainda pouco badalado, Robinho infernizou a zaga do timão e liderou o peixe rumo a vitória. Não bastasse a atuação de gala, o garoto franzino de apenas 18 anos, protagonizou um dos lances mais inesquecíveis do campeonato, quando partiu para cima do lateral-direito Rogério. Uma, duas, três... foram oito pedaladas até que o marcador tentou dar o bote e derrubou o atacante dentro da área: pênalti. O próprio Robinho bateu e abriu o placar. Os outros dois gols do Santos foram marcados por Elano e Léo.

Quatorze anos depois, e agora atuando pelo Atlético Mineiro, Robinho foi escolhido um dos melhores atacantes do Brasileirão, ao lado do craque do campeonato Gabriel Jesus, do Palmeiras. Além de entrar para a seleção do campeonato, Robinho ainda marcou 12 gols, ficando com apenas um a menos que os artilheiros da competição: Fred (Atlético Mineiro), Diego Souza (Sport) e Willian Pottker.