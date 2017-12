Há 15 anos, CR7 fazia primeiro gol como jogador profissional; reveja

O craque português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, marcava seu primeiro gol como jogador profissional há exatamente 15 anos.

O clube pelo qual CR7 atuava, o Sporting, fez questão de homenageá-lo no Twitter com o vídeo do lance e elogios ao ex-jogador. "Ainda te lembras do teu primeiro gol, @Cristiano? Faz hoje 15 anos que tudo começou. Um prenuncio para a classe e magia que iriam seguir", escreveu oTwitter do clube português.

CR7 marcou o gol no dia 6 de outubro de 2002, em jogo que acabou com a vitória do Sporting por 3 a 0 sobre o Moreirense, pela sexta rodada do Campeonato Português.

Cristiano Ronaldo jogou 31 partidas e fez cinco gols pelo Sporting. Em 2003, ele se transferiu para o Manchester United, onde permaneceu até 2009, ano em que chegou a seu atual clube.

O grande nome da seleção portuguesa tem 411 gols como profissional e dois títulos de melhor do mundo da Fifa, além de duas Bolas de Ouro.

Reveja o primeiro gol profissional de CR7: