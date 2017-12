Há 24 anos, Raí brilhava e São Paulo conquistava o mundo pela primeira vez

O torcedor do São Paulo não teve muitos motivos para comemorar em 2016. Porém, o dia 13 de dezembro para sempre vai ser um dia histórico para quem é são-paulino. Foi nessa data, em 1992, que o clube derrotou o Barcelona por 2 a 1 e conquistou o seu primeiro título mundial na história.

Com um dos melhores times de sua história, o Barcelona chegou à partida no Estádio Nacional, em Tóquio, no Japão, após conquistar a sua primeira Liga dos Campeões na história. E se o time já contava com a taça antes mesmo da bola rolar, a confiança aumentou muito mais quando o búlgaro Stoichkov fez 1 a 0. Porém, os espanhóis não contavam que o São Paulo tinha Raí. O ex-meia primeiro marcou com a barriga, após cruzamento de Muller. Depois, já nos minutos finais do jogo, marcou o segundo em uma cobrança de falta histórica, inesquecível para todo torcedor são-paulino.

Depois disso, o time do Morumbi administrou a vantagem e confirmou a vitória do time brasileiro, que, em 1993 e em 2005 novamente esteve no topo do mundo.

FICHA DO JOGO

Barcelona 1 x 2 São Paulo

GOLS: Stoichkov, aos 12 do primeiro tempo (Barcelona) e Raí, aos 27 do primeiro tempo e aos 23 do segundo tempo (São Paulo)

BARCELONA: Zubizarreta; Ferrer, Koeman, Sacristán e Bakero (Goikoetxea); Guardiola, Amor, Laudrup e Witschge; Stoichkov e Begiristain (Nadal). TÉCNICO: Johan Cruyff

SÃO PAULO: Zetti; Vítor, Ronaldão, Adilson e Ronaldo Luís; Pintado, Toninho Cerezo (Dinho), Cafú e Raí; Palhinha e Muller. TÉCNICO: Telê Santana