Hackers invadem site oficial do Santos para provocar o Palmeiras

O site oficial do Santos foi invadido por hackers neste sábado. Ao entrar na página que o clube utiliza para se comunicar com os torcedores, é possível observar uma tela preta, com uma provocação ao Palmeiras. A montagem que ocupa toda a página traz os dizeres “Palmeiras não tem Mundial”, fazendo alusão ao fato de o Verdão ser o único entre os principais times paulistas a não conquistar o troféu internacional. O conteúdo foi removido algum tempo depois e o site voltou a funcionar normalmente.

Essa foi a segunda vez em menos de um ano que o site do Santos virou alvo de um ataque hacker. Em 11 de fevereiro de 2016, o nome de Robinho desapareceu da galeria de ídolos da página após ser anunciado como reforço do Atlético-MG, também naquele dia. Em horas, o Santos arrumou o problema e recolocou o atacante na lista.