Hackers invadem Twitter do Real Madrid e 'anunciam' a contratação de Messi

Messi no Real Madrid? Pois o Twitter oficial do clube deu, na manhã deste sábado, as boas-vindas para o craque argentino. Mas para frustração da torcida, foi uma invasão.

O anúncio de boas vindas, em váriuos idiomas, foi seguido de outro tuíte, no perfil oficial do Real Madrid, onde o grupo de hackers deixou um recado. "Somos a equipe OurMine. A segurança da internet é uma merda e acabamos de demostrar". Logo depois, o Real apagou a mensagem.

O anúncio falso foi obra do mesmo grupo de hackers que invadiu as contas do Barcelona, para anunciar uma "contratação" falsa de Ángel di Maria, na semana passada.

Os criminosos virtuais também já haviam 'zoado' com Messi e com outro clube: os hackers anunciaram um suposto acerto do argentino com o Burgos FC, time que disputa a terceira divisão na Espanha.