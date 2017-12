Halloweeen: PSG faz pegadinha e assusta jogadores com zumbi; assista

O PSG promoveu uma pegadinha para entrar no clima de Dia das Bruxas (Halloween) com seus jogadores. Levados a um estúdio com a desculpa de que gravariam entrevistas, os atletas ficaram no escuro quando as luzes se apagaram.

+ Saudades? Neymar aparece em Barcelona para visitar os ex-companheiros

+ Susto no ar: avião de time da NBA bate em alguma coisa a 9 mil metros de altura

+ Gilmar Mendes vai ao Pacaembu ver clássico e é hostilizado por torcedores

+ Ronaldinho se veste de 'Jedi' em novo comercial da Liga dos Campeões

Quando a iluminação voltava, um zumbi sinistro aparecia bem na frente do jogador. O mais assustado foi o jovem Mbappé, de 18 anos. Ele deu um pulo, assim que o monstro apareceu, e depois acabou entrando no clima da brincadeira.

Verratti e Thiago Silva também levaram belos sustos com a aparição do zumbi. Já Di María, o mais corajoso, nem se abalou.

Assista ao vídeo: