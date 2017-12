Hamburgueria paga conta de clientes após virada histórica do Barcelona

O Paris Saint-Germain não foi o único que amargou a derrota para o Barcelona pela Liga dos Campeões. A vitória épica por 6 a 1 do clube catalão causou um prejuízo daqueles para um restaurante localizado em Mazatlán, no México. Isso porque a hamburgueria havia prometido pagar a conta de todos os clientes, caso o Barça conseguisse se classificar para as quartas de finais da competição.

A promoção publicada nas redes sociais fez sucesso e todos os 120 lugares foram reservados um dia antes do jogo. Poderia ter sido um dia lucrativo, mas aos 50 minutos da etapa final Sergio Roberto marcou o sexto gol do time espanhol, após cruzamento de Neymar. A reação dos clientes foi registrada e viralizou nas redes sociais. Nas imagens é possível ver um torcedor arrancando a camisa para comemorar. Um dos clientes publicou a foto da conta no valor de $ 767, mas que no final acabou saindo de graça.