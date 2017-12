Hazard brinca sobre seu valor após venda de Neymar: '1 bilhão de euros'

Um dos grandes nomes da badalada geração belga, Eden Hazard chegou ao Chelsea em 2012 e todos anos aparecem especulações sobre sua transferência. O craque segue firme no clube inglês nesta temporada, mas brincou sobre quanto custaria, considerando a transferência de Neymar para o Paris Saint-Germain, por 222 milhões de euros (R$ 820 milhões).

"Custaria 1 bilhão de euros (cerca de R$ 3,75 bilhões). Não, só estou brincando. Não é um bilhão. Neymar é do mais alto nível e é brasileiro. Não tenho resposta para a pergunta", brincou Hazard, em uma entrevista ao jornal britânico “Daily Mail”.

A Bélgica se tornou a primeira seleção europeia classificada para o Mundial na Rússia. O carimbo no passaporte se deu após vitória por 2 a 1 sobre a Grécia no último domingo, 2, pela oitava rodada do Grupo H das Eliminatórias, fora de casa.