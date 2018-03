'Hello Kitty FC': Time do Vietnã chama a atenção com uniforme inusitado

Você, amante do esporte, já deve ter visto inúmeros uniformes curiosos. No entanto, dessa vez, uma equipe vietnamita surpreendeu a todos ao usar uma cameta e calção com o tema Hello Kitty, personagem de origem japonesa.

A imagem foi publicada por uma página do Facebook que chama Thai Futbol, especialista no futebol tailandês. O time disputou um campeonato de masters na Tailândia com o inusitado uniforme e foi apelidado pelos competidores do torneio de 'Hello Kitty FC'.

Além do país sede, equipes do Vietnã, Irã, China e Laos também marcaram presença na competição. Ainda não se sabe o motivo para a personalização do uniforme com o tema da Hello Kitty, mas uma coisa é certa, se a intenção foi chamar a atenção de todo o mundo, o objetivo foi alcançado com êxito.