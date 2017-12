Hep7a de respeito! Baixe o pôster 'alternativo' do Corinthians campeão

Até 16 de dezembro de 1990, o Corinthians era taxado pelos seus rivais como um time regional. No entanto, desde a primeira conquista do Campeonato Brasileiro, nenhum outro clube levantou tantos títulos nacionais quanto o alvinegro.

Nesta semana, os corintianos comemoraram o sétimo troféu do Brasileirão, e talvez o mais improvável de todos, devido ao elenco pouquíssimo badalado, principalmente na comparação com os rivais e pela histórica campanha do primeiro turno.

Para celebrar mais esse título, o Estado publicou em sua edição impressa desta segunda-feira, 27, um pôster alternativo, somente com as caricaturas de cada dos campeões. Sem colar, sabe cada um dos integrantes do elenco?

+ As 18 melhores fotos da festa do hepta na Arena Corinthians

+ Corintiana levanta de cadeira de rodas para apoiar time e emociona torcida

+ Siga o Fera no Twitter!

Clique aqui para baixar a foto em alta resolução.