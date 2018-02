Hernanes marca gol e dá assistência em amistoso do Hebei Fortune na Espanha

O torcedor são-paulino já começa a sentir falta de Hernanes em 2018. Ao mesmo tempo que o time ainda não agradou à torcida neste ano, o meia Hernanes, que voltou ao Hebei Fortune no início da temporada, foi o destaque da equipe com gol e assistência em amistoso neste sábado contra o Spartak Moscou, da Rússia.

Em partida realizada na Espanha, a equipe chinesa superou os adversário pelo placar de 2 a 1. De falta, Hernanes abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo. O empate russo veio apenas aos 33 minutos da etapa seguite com gol de Zé Luis. Aos 41 minutos, Hernaes roubou a bola no meio de campo e serviu Gervinho, que colocou números finais no duelo.

"Estou feliz com minha performance individual, pois realmente tenho mantido o nível de atuações que fiz no São Paulo, sigo fazendo gols nos jogos, e jogando bem e com muita intensidade", comemorou Hernanes. Veja o vídeo do gol do meia: