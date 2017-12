Hernanes visita Palmeiras e torcedores brincam: 'Entregar currículo?'

Uma foto de Hernanes em frente à Academia de Futebol do Palmeiras agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 21. O meia do São Paulo foi flagrado em frente ao portão do CT na Barra Funda e, logo, começaram a aparecer as especulações e, claro, as provocações entre os torcedores dos dois clubes.

Palmeirenses brincaram que o 'Profeta' foi entregar currículo e são-paulinos responderam que o jogador foi doar um Mundial. Mas na realidade, Hernanes foi entregar uma camisa do São Paulo ao colega Jean, lateral e meio-campista do Palmeiras, com quem atuou junto na época de São Paulo.

Para continuar sonhando com o título, o Palmeiras precisa torcer pelo rival do Morumbi no próximo fim de semana, uma vez que o São Paulo encara o Corinthians, líder do Brasileirão, em casa. Caso o Timão perca sua partida e o Palmeiras vença o Fluminense, no Rio de Janeiro, a diferença entre as duas equipes, cairá para dez pontos.

Depois de vencer o Coritiba na última segunda-feira e "ajudar" o rival tricolor, Jean afirmou em coletiva que espera uma retribuição do amigo diante do primeiro colocado.

"O Palmeiras só pensa no Palmeiras e o São Paulo no São Paulo. Cada um quer fazer sua parte. Acabou, mesmo que indireto, a gente ajudando eles. Aí eu falei para ele que quero uma ajuda de volta agora. Esse é o momento. Claro que é brincadeira", disse o lateral palmeirense.