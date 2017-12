Herói no clássico, Vanderlei é o Fera da 7ª rodada do Brasileirão

Se tem um cara que está fazendo um bom início de Campeonato Brasileiro, esse alguém é Vanderlei. O goleiro do Santos, que já tinha sido eleito o Fera da 2ª rodada do torneio, repetiu a dose e foi novamente escolhido como destaque.

Curioso é que Vanderlei se destacou em dois jogos contra times verdes. Em 20 de maio, ele fechou o gol e pegou até pênalti contra o Coritiba e agora foi fundamental para garantir a vitória do Santos sobre o Palmeiras, fazendo defesas incríveis ao longo do jogo e sendo escolhido com 59% dos votos.

Revelado pelo Londrina, o paranaense de Porecatu ganhou destaque no Coritiba, clube que defendeu entre 2007 e 2014 e no qual foi pentacampeão estadual (2008, 2010, 2011, 2012 e 2013) e bicampeão da Série B (2007 e 2010). O goleiro foi contratado pelo Santos em janeiro de 2015 e já soma 126 jogos e dois títulos paulistas (2015 e 2016) pelo clube.

O arqueiro superou atletas como Arthur, atacante da Chapecoense que marcou um golaço na vitória sobre o Vasco, escolhido por 18% dos votos, Everaldo, que marcou dois gols para o Atlético-GO, preferido de 14% e Bruno Silva, do Botafogo, que também balançou as redes adversárias duas vezes. O volante recebeu apenas 9% dos votos.

Ao final de cada umas das 38 rodadas do torneio, a nossa equipe irá eleger aqueles atletas que mais se destacaram e você poderá votar em seu preferido através da enquete disponível aqui e no Twitter: @esportefera.

As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos o resultado em nossas redes sociais. O jogador que for eleito mais vezes ao longo do campeonato receberá o título de "Craque Fera". Quer participar? Então, torça e vote para que os jogadores do seu time do coração entre nessa disputa.